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Hertha-Abschied: Drei Bundesliga-Optionen für Reese

Am liebsten hätte Fabian Reese wohl mit Hertha BSC den Gang in die erste Liga angetreten. Nun muss der Leistungsträger die Alte Dame verlassen, um in der Bundesliga zu spielen.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Fabian Reese bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Zehn Tore und 13 Vorlagen haben nicht gereicht, um Hertha BSC zum Aufstieg zu schießen. In der Folge bahnt sich in diesem Sommer ein Wechsel von Fabian Reese (28) an.

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Informationen der ‚Bild‘ zufolge rückt ein Transfer des Leistungsträgers immer näher. Konkret seien fünf Vereine an dem Hertha-Star dran: drei aus Deutschland, einer aus England und einer aus der Türkei.

Namentlich durchgesickert ist bislang nur der VfL Wolfsburg, der im Falle des Abstiegs aber wohl keine Chancen mehr auf den Zuschlag hat. Als Ablöse stehen acht bis zehn Millionen Euro für Reese im Raum.

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Klare Tendenz

Eine Summe, die der finanziell angeschlagene Hauptstadtklub gut gebrauchen kann. Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich macht daraus gegenüber dem Boulevardblatt kein Geheimnis: „Da brauchen wir nicht rumeiern. Schauen Sie sich die Scorerwerte an. Schauen Sie sich das Alter von dem Spieler an. Das fällt ja nicht nur uns auf, dass der in irgendeiner Art und Weise irgendwas kann. Dann werden wir sehen.“

Reese selbst hatte zuletzt durchblicken lassen: „Was im Sommer passiert, das müssen wir schauen.“ Trotz eines bis 2030 gültigen Vertrags wird der Angreifer also womöglich kein Spiel mehr für den Zweitligisten bestreiten.

veröffentlicht am
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