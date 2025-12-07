Bayern heiß auf Lille-Juwel Bouaddi
Ayyoub Bouaddi soll beim OSC Lille die Zukunft gehören, am gestrigen Samstag verlängerte das Juwel bis 2029. Der Ligue 1-Klub reagiert damit auf das steigende Interesse am 18-Jährigen, auch aus Deutschland.
Seit 2023 gehört Ayyoub Bouaddi dem Profikader vom OSC Lille an, im kommenden Sommer könnte er seine bisherige Karriere mit der WM-Teilnahme krönen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato soll der französische Nationalcoach Didier Deschmaps bereits angekündigt haben, auf den 18-Jährigen setzen zu wollen.
Aber damit nicht genug, auch das Topklub-Interesse an Bouaddi ist längst kein Geheimnis mehr. ‚RMC Sport‘ berichtete zuletzt, dass der FC Chelsea, der FC Arsenal und Paris St. Germain die Fährte aufgenommen haben. Foot Mercato erweitert nun die Liste. Demnach ist mittlerweile auch der FC Bayern auf den Zug aufgesprungen.
Auf ein Schnäppchen kann der deutsche Rekordmeister dabei nicht hoffen. Aktuell wird die Ablösesumme schon allein wegen der gestrigen Vertragsverlängerung auf 60 Millionen Euro taxiert, Tendenz steigend. Als weitere Interessenten nennt FM Real Madrid, Inter Mailand und Juventus Turin.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden