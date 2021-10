Auf dem Markt: Karius zum Nulltarif?

Es war vermutlich der schwärzeste Tag in der Karriere von Loris Karius. Vor rund dreieinhalb Jahren unterliefen dem Keeper zwei folgenschwere Patzer im Champions League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (1:3). In der Folge kam der heute 28-Jährige sportlich nie mehr so richtig auf die Beine.

Nur kurz nach seinem persönlichen Waterloo verließ der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler Liverpool in Richtung Besiktas. Doch auch dort wurde Karius – ebenso wie bei seiner Folge-Leihe bei Union Berlin – nicht so richtig glücklich. Im vergangenen Sommer ging es zurück an die Anfield Road, wo Karius noch bis Saisonende unter Vertrag steht.

Karius im Winter weg?

Dort hat Karius aber offenbar keine Zukunft mehr. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, sind die Reds gewillt, Karius im Winter von der Gehaltsliste zu streichen, eine Ablöse plane man dabei nicht ein. Heißt: Den Schlussmann gibt's zum Nulltarif. Beim aktuellen Tabellenzweiten der Premier League kommt Karius auf keinen grünen Zweig: Kein Einsatz steht in dieser Saison zu Buche, nicht einmal eine Kadernominierung kann Karius vorweisen.

Der FC Basel zählt zu den potenziellen Interessenten. Bereits im Sommer versuchte der Schweizer Klub sein Glück, doch der Wechsel scheiterte. Nun könnte die Thematik im Winter erneut an Fahrt aufnehmen. Denn eins ist klar: Karius‘ Tage in Liverpool sind gezählt.