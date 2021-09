Leipzig: Mintzlaff fordert Siegesserie

Oliver Mintzlaff fordert von Trainer Jesse Marsch den Start einer Erfolgsserie. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Vorstandsboss von RB Leipzig: „Ich hoffe, dass wir eine Serie starten.“

In den vergangenen beiden Pflichtspielen kassierten die Sachsen zehn Gegentreffer. Der von Marsch geplante Umschaltfußball funktioniert noch nicht in gewünschtem Maße. In der Bundesliga belegt Leipzig mit drei Punkten aus vier Spielen zwischenzeitlich Rang 13.