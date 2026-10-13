Schnelle Brunner-Rückkehr: Klare Haltung beim BVB

Borussia Dortmund behält die Entwicklung von Angreifer Paris Brunner (20) im Blick. „Natürlich verfolgen wir seinen Weg, er kommt aus unserem NLZ“, sagt Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gegenüber ‚Sport1‘, „am Ende ist es ein Ex-Spieler von Borussia Dortmund. Er macht es gerade sehr gut in Monaco, insbesondere dann, wenn er sich auf seine sportlichen Qualitäten konzentriert.“

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Bei der AS Monaco gelang Brunner in dieser Saison der Durchbruch, sechs Tore erzielte der frischgebackene deutsche U21-Nationalspieler in sieben Einsätzen. Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum BVB kamen auf. Ricken betont jedoch: „Wie die kurzfristige Zukunft aussieht, ist auch klar: Er hat einen langfristigen Vertrag in Monaco. Da sollten wir uns an die Fakten halten und nicht irgendwelche Gerüchte aufmachen.“

Übrigens: Eine Rückkaufklausel im klassischen Sinne besitzt der BVB beim Youngster nach FT-Informationen nicht, dafür aber ein sogenanntes Matching Right. Die Schwarz-Gelben werden dadurch über mögliche Angebote anderer Klubs informiert und könnten theoretisch bei jeder Offerte zu den gleichen Konditionen nachziehen.