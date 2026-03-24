Vergleich mit Musiala: Union befördert Megatalent

Bei Union Berlin erhält ein Toptalent aus den eigenen Reihen die Möglichkeit, sich bei den Profis zu beweisen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, trainierte heute erstmals der erst 15-jährige Linus Güther mit der ersten Mannschaft unter Trainer Steffen Baumgart. Der Offensivspieler ist eines der größten Talente seines Jahrgangs in ganz Deutschland. Intern werde die Nachwuchshoffnung „mit Jamal Musiala verglichen“, so das Boulevardblatt.

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Vor der Saison spielte Güther noch für Energie Cottbus. Unter anderem wollten der FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt den Youngster verpflichten. Dieser entschied sich jedoch für Union, um in der Nähe seiner Heimat zu bleiben. Im April feiert der Youngster seinen 16. Geburtstag, dann wäre auch ein Einsatz in der Bundesliga nach den Statuten der DFL möglich. Die Saison startete Güther in der U17, erzielte dort in acht Spielen fünf Tore und lieferte zwei Assists. Dann ging es für ihn einen Jahrgang nach oben zur U19, wo Mitspieler und Gegner bis zu drei Jahre älter sind.