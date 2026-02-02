Wilder Deadline Day: Transfers bei 13 Bundesligisten

Talente-Flucht bei den Bayern

Nachdem gestern schon Grayson Dettoni (20/SV Darmstadt), Javier Fernández (19/1. FC Nürnberg) und Moritz Göttlicher (17/VfL Bochum) den FC Bayern verließen, machen heute noch zwei weitere Talente den Abflug: Stürmer Adin Licina (19) hat seinen fixen Transfer zu Juventus Turin bereits vollzogen. Bei Verteidiger Magnus Dalpiaz (18) gibt es laut Fabrizio Romano eine Einigung mit dem AC Mailand über eine Leihe mit Kauf- und Rückkaufoption.

Unterdessen reichen die Bayern 17-Millionen-Flop Bryan Zaragoza (24) weiter. Die Leihe des spanischen Flügelspielers zu Celta Vigo wird abgebrochen, stattdessen trägt Zaragoza demnächst das Trikot der AS Rom. Zwei Millionen Euro fließen Matteo Moretto zufolge als Gebühr, bis zu 13 Millionen können im Falle einer Festverpflichtung dazukommen.

Neuer IV für den BVB?

Aufgrund der Verletzung von Filippo Mané (20) könnte Borussia Dortmund doch noch einen neuen Innverteidiger an Land ziehen. Bis zum Mittag waren aber noch keine Namen durchgesickert.

Derweil ist die Leihe von Almugera Kabar (19) zum Hamburger SV geplatzt. Denkbar, dass noch ein anderer Klub für den Linksverteidiger gesucht wird.

Viel Bewegung beim HSV

Der Hamburger SV vollzieht nach einem ohnehin schon turbulenten Januar noch einen Spielerausch: Stürmer Otto Stange (18) kommt vorzeitig zurück, dafür geht Spielmacher Immanuel Pherai (24) ‚Sky‘ zufolge zur SV Elversberg.

Damit nicht genug: Flügelspieler Philip Otele (26) wechselt vom FC Basel zum HSV. Bei Innenverteidiger Aboubaka Soumahoro (20) gibt es nach FT-Infos eine Einigung über eine Leihe zur AS St. Étienne.

Leipziger Doppelschlag

RB Leipzig hat bereits zwei Zugänge am heutigen Deadline Day offiziell vermeldet: Völlig überraschend liehen die Sachsen DFB-Offensivjuwel Brajan Gruda (21) von Brighton & Hove Albion aus. Zudem kommt Flügelspieler Ayodele Thomas (18) für 400.000 Euro von der PSV Eindhoven. Rechtsverteidiger Kosta Nedeljkovic (20) könnte derweil noch an den AC Florenz weitergereicht werden.

Verlässt Bahoya die Eintracht?

Bis Mitternacht hat Al Hilal noch Zeit, Wunschspieler Jean-Mattéo Bahoya (20) nach Saudi-Arabien zu locken. 25 Millionen Euro Ablöse liegen auf dem Tisch, Eintracht Frankfurt fordert 30 bis 35 Millionen.

Geld, das die SGE bestens gebrauchen könnte, um die katastrophale Defensive zu stärken. Doch bis Mittag zeichnete sich kein Neuzugang am Main ab.

Bayer bricht Leihe ab

Tim Oermann (22) kommt nach geglückter Leihe laut dem ‚kicker‘ vorzeitig von Sturm Graz zurück zu Bayer Leverkusen. Interesse besteht nach FT-Infos auch an Noham Kamara (19/Paris St. Germain). Beide sind in der Abwehr zu Hause. Dort könnte Jeanuël Belocian (20) noch Platz machen. Der VfL Wolfsburg befindet sich wohl in der Favoritenrolle für eine Leihe.

Mainz will Fischer-Liebling

Sheraldo Becker (30) erlebte unter Urs Fischer bei Union Berlin die beste Zeit seiner Karriere. Nun versucht Mainz 05, die beiden wieder zu vereinen. Verhandlungen über eine Leihe mit CA Osasuna laufen laut ‚Diario de Navarra‘.

Werder will Verteidiger

Die Trainersuche hat bei Werder Bremen Priorität, doch auch ein neuer Spieler soll noch kommen. Laut der ‚Bild‘ laufen Gespräche mit Olympique Marseille über eine Leihe von Innenverteidiger Conrad Egan-Riley (23).

Hoffenheim holt zwei Talente

Leipzigs Yannick Eduardo (20) überzeugte beim FC Dordrecht, nun schnappt die TSG zu. Die Niederländer ziehen die Kaufoption über 500.000 Euro und verkaufen den Stürmer laut ‚Sky‘ für zwei Millionen Euro in den Kraichgau.

Mit Luis Engelns (18) kommt zudem noch ein Mittelfeldtalent. Der Sohn von Leeds United-Trainer Daniel Farke wurde vom SC Paderborn losgeeist. Den umgekehrten Weg Richtung zweite Liga geht Mergim Berisha (27). Der Stürmer unterschreibt wohl beim 1. FC Kaiserlautern.

Gladbach bedient sich in Schweden

Der schwedische Nationalspieler Hugo Bolin (22) befindet sich laut Fabrizio Romano im Anflug auf den Borussia-Park. Die Gladbacher zahlen für den Flügelspieler zwei Millionen Euro an Malmö FF. Offensivtalent Kilian Sauck (18) aus dem Fohlenstall schließt sich dafür Fortuna Düsseldorf an.

Kölns Mister X

Der 1. FC Köln steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Sechsers mit Perspektive. Der Neuzugang befindet sich bereits im Medizincheck, der Name ist aber noch nicht durchgesickert.

Freiburg gibt Adamu ab

Junior Adamu (24) steht beim SC Freiburg vor dem Absprung. Der Stürmer hat sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck bei Celtic Glasgow gemacht.

Wolfsburg braucht Verstärkung

Angesichts der sportlichen Krise braucht der VfL Wolfsburg dringend neues Personal, handelt sich aber einige Körbe ein. Am liebsten sollen noch ein Innenverteidiger und ein Sechser kommen. Eine Spur führt zu Bayer Leverkusens Jeanuël Belocian (20).