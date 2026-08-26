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Bundesliga

Eintracht: Lukrativer Doan-Verkauf?

Ritsu Doan weckt Interesse in der Wüste. Davon könnte auch Bayer Leverkusen profitieren.

von David Hamza - Quelle: Al-Riyadiya
1 min.
Ritsu Doan beim Testspiel der Eintracht @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss sich kurz vor Ende des Transfermarkts womöglich noch mit einem potenziellen Verkauf von Ritsu Doan (28) auseinandersetzen. Laut der saudi-arabischen Zeitung ‚Al-Riyadiya‘ hat Al Ittihad den Flügelstürmer ins Visier genommen.

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Beim Wüstenklub sei Doan ein möglicher Nachfolger für Moussa Diaby (27). Dessen Rückkehr zu Bayer Leverkusen hakt seit Wochen, unter anderem daran, dass Al Ittihad noch keinen Ersatz an der Angel hat. Mit Bayer ist sich Diaby längst einig, als Ablöse stehen knapp 30 Millionen Euro im Raum. Aber auch Inter Mailand lauerte zuletzt noch.

Bringt Doan jetzt Bewegung in den Poker? In Frankfurt steht der Japaner noch bis 2030 unter Vertrag, war in der vergangenen Saison klarer Stammspieler (40 Einsätze, 13 Scorerpunkte). Die Eintracht hatte den Linksfuß erst vor einem Jahr für 21 Millionen Euro aus Freiburg geholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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