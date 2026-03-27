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Bundesliga

Konkurrenten jagen Werders Musah

von Fabian Ley - Quelle: DeichStube
Salim Musah kratzt sich am Hals @Maxppp

Offensivtalent Salim Musah vom SV Werder Bremen weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Informationen der ‚DeichStube‘ zufolge hat der 20-jährige Mittelstürmer das Interesse anderer Bundesliga-Klubs auf sich gezogen. Für Werders Zweitvertretung kommt Musah in dieser Regionalliga-Saison auf fünf Tore in acht Spielen.

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In den vergangenen Wochen sammelte der 1,98 Meter große Rechtsfuß seine ersten beiden Einsätze für die Profis. Darüber hinaus feierte der junge Angreifer am Donnerstagabend gegen Tschechien (2:1) sein Debüt für die deutsche U20-Nationalmannschaft. An Werder gebunden ist Musah laut der ‚DeichStube‘ bis 2028.

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