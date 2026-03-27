Konkurrenten jagen Werders Musah

Offensivtalent Salim Musah vom SV Werder Bremen weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Informationen der ‚DeichStube‘ zufolge hat der 20-jährige Mittelstürmer das Interesse anderer Bundesliga-Klubs auf sich gezogen. Für Werders Zweitvertretung kommt Musah in dieser Regionalliga-Saison auf fünf Tore in acht Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Wochen sammelte der 1,98 Meter große Rechtsfuß seine ersten beiden Einsätze für die Profis. Darüber hinaus feierte der junge Angreifer am Donnerstagabend gegen Tschechien (2:1) sein Debüt für die deutsche U20-Nationalmannschaft. An Werder gebunden ist Musah laut der ‚DeichStube‘ bis 2028.