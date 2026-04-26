„Interessante Option“: Wie geht es weiter bei Bayern-Juwel Ndiaye?

Aus einem 0:3 wurde ein 4:3. Angesichts der aktuellen Topform, in der sich der FC Bayern befindet, war das gestrige Comeback der Münchner gegen den FSV Mainz 05 sicherlich keine Sensation. Überraschender war da schon ein Name, der auf dem Spielberichtsbogen auftauchte: Bara Sapoko Ndiaye.

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Der 18-jährige Senegalese stand erstmals in der Startelf der Münchner, im Mittelfeld lief er neben Aleksandar Pavlovic auf. Angesichts dieser Tatsache ist es wohl gesichert, dass die Bayern den aktuellen Leihspieler im Sommer festverpflichten werden. Ndiaye kam im Januar nach diversen Probetrainings vom gambischen Partnerverein Gambino Stars.

„Man muss die Geschichte von Bara kennen“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund laut der ‚Abendzeitung‘ nach dem Mainz-Spiel in der Mixed Zone, „er hat schon ewig nicht mehr in einer Fußballmannschaft begonnen. Ich finde aber, dass er es wirklich gut gemacht hat.“ Über Monate hatte Ndiaye mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

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Nach der Zukunft 18-Jährigen gefragt antwortete Freund: „Er ist ein sehr interessanter Junge mit einem super Charakter. Er ist eine interessante Option für die Zukunft.“ Zuletzt machten bereits Gerüchte die Runde, laut denen die Bayern den Mittelfeldspieler nach dessen Festverpflichtung direkt weiterverleihen könnten.

Die Schweizer Ausgabe des ‚kicker‘ bringt Ndiaye nun mit den Grasshoppers Zürich in Verbindung. Beim Super League-Klub, dessen Mehrheitseigner der Bayern-Partnerverein Los Angeles FC ist, hatte Ndiaye im Sommer bereits ein Probetraining absolviert, ehe es ihn nach München zog. Die Grasshoppers beobachten die Situation des Talents aber weiterhin genau, heißt es in dem Bericht.