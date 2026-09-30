DFB: Klopp-Schützling „unglaublich stolz“

Nach seinen ersten beiden Spielen für die deutsche Nationalmannschaft zeigt sich Younes Ebnoutalib begeistert vom Team um Bundestrainer Jürgen Klopp: „Es hat mich unglaublich stolz gemacht, unter Jürgen und mit den Jungs von teilweise Weltklasse-Klubs zu trainieren und zu spielen“, so der Stürmer von Eintracht Frankfurt gegenüber der ‚Sport Bild‘.

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„Am stolzesten bin ich darüber, dass mir Jürgen die Chance gegeben hat, Teil dieses Teams zu sein und mich zu zeigen. Ich werde alles geben, um das Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen“, so der 23-Jährige weiter. Ebnoutalib wurde im Spiel gegen die Niederlande (1:1) noch in der ersten Hälfte für den verletzten Kai Havertz (27) eingewechselt, gegen Griechenland (0:1) durfte er sogar von Beginn an ran. Noch vor zwei Jahren hatte der Angreifer bei Fünftligist FC Gießen gespielt.