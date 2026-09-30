Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

DFB: Klopp-Schützling „unglaublich stolz“

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
1 min.
Younes Ebnoutalib im Zweikampf @Maxppp

Nach seinen ersten beiden Spielen für die deutsche Nationalmannschaft zeigt sich Younes Ebnoutalib begeistert vom Team um Bundestrainer Jürgen Klopp: „Es hat mich unglaublich stolz gemacht, unter Jürgen und mit den Jungs von teilweise Weltklasse-Klubs zu trainieren und zu spielen“, so der Stürmer von Eintracht Frankfurt gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Am stolzesten bin ich darüber, dass mir Jürgen die Chance gegeben hat, Teil dieses Teams zu sein und mich zu zeigen. Ich werde alles geben, um das Vertrauen auch in Zukunft zu rechtfertigen“, so der 23-Jährige weiter. Ebnoutalib wurde im Spiel gegen die Niederlande (1:1) noch in der ersten Hälfte für den verletzten Kai Havertz (27) eingewechselt, gegen Griechenland (0:1) durfte er sogar von Beginn an ran. Noch vor zwei Jahren hatte der Angreifer bei Fünftligist FC Gießen gespielt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Nations League
Frankfurt
Deutschland
Younes Ebnoutalib

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Nations League UEFA Nations League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Deutschland Flag Deutschland
Younes Ebnoutalib Younes Ebnoutalib
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert