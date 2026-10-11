Zehn Minuten zum Vergessen machten eine eigentlich grundsolide Leistung gegen den SV Werder Bremen zunichte. Den insgesamt starken Saisonstart übertüncht das enttäuschende 2:2 aber nicht. „Ich lasse mir da auch nichts einreden. Ich werde es nicht überdramatisieren“, sagte Niko Kovac nach der Partie nicht zu Unrecht.

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Dass der FC Bayern einen Tag später ebenfalls nur 2:2 spielte, ist einerseits eine gute Nachricht, andererseits hätte man den Vorsprung auf durchaus komfortable vier Punkte ausbauen können.

Neuzugänge helfen schon

Garanten für die guten Ergebnisse von Borussia Dortmund waren bislang unter anderem die Neuzugänge, die in Kovacs Plänen größtenteils schon eine Hauptrolle spielen. Joane Gadou (19) ist als rechter Part der Dreierkette gesetzt und mit seiner imposanten Athletik ein wichtiger Faktor.

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Auf der rechten Außenbahn agieren die beiden Teenager Konstantinos Karetsas (18) und Ethan Nwaneri (19) im Wechsel. Auch sie haben mit ihrer Kreativität einen Anteil am Dortmunder Auftreten in dieser Frühphase der Saison. Ähnliches hätte wohl auch für Giannis Konstantelias (23) gegolten, der allerdings mit seinem Kreuzbandriss noch lange ausfallen wird.

BVB schon titelreif?

Hat der neue Kaderplaner Ole Book also schon in seiner ersten Transferphase dafür gesorgt, dass der BVB nach langer Pause wieder titelreif ist? 54 Prozent der FT-User sind in einem Voting dieser Meinung, weitere 35 Prozent sehen die Borussia auf einem guten Weg, der allerdings noch eine Weile in Anspruch nehmen könnte.

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Macht Ole Book aus dem BVB wieder einen echten Titelanwärter? Ja, das hat alles Hand und Fuß Ja, aber es wird noch einige Transferfenster dauern Nein, der Abstand zum FC Bayern ist zu groß Nein, Book ist der falsche Mann Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Lediglich zehn Prozent finden, dass der Abstand der Bayern dauerhaft zu groß sei. Dieser Anteil dürfte vor einigen Monaten noch deutlich größer gewesen sein. Man darf also durchaus gespannt sein, ob man mal wieder einen spannenden Bundesliga-Verlauf an der Spitze sehen wird.