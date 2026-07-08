Sehr wahrscheinlich wird sich Brajan Grudas bevorstehende Leihe von Brighton & Hove Albion zu RB Leipzig in eine Festverpflichtung umwandeln. Die zwischen den Vereinen ausgehandelte Kaufpflicht greift nach Informationen von Sky bei einer sehr geringen Anzahl von Pflichtspieleinsätzen. In dem Fall wechseln erfolgsabhängige 25 bis 30 Millionen Euro den Besitzer.

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Gruda wurde bereits in der vergangenen Rückrunde von den Sachsen ausgeliehen und überzeugte über weite Strecken mit drei Treffern und drei Assists in 14 Partien. Nun wird das Gastspiel um ein weiteres Jahr verlängert.