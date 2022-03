NAC Breda nächster Klub der City Group?

NAC Breda könnte der nächste Fußballklub sein, den sich die City Football Group einverleibt. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, werden in den nächsten Tagen tiefergehende Gespräche in Breda stattfinden. Der Holding-Gesellschaft gehören in Europa bereits Manchester City, ES Troyes AC, Lommel SK, der FC Girona sowie zahlreiche Vereine aus Asien, Nord- und Südamerika.

Derzeit spielt Breda in der Eerste Divisie, der zweithöchsten Spielklasse in den Niederlanden. Zuletzt ging der Klub aus der niederländischen Provinz Nordbrabant 2019 in der Eredivisie an den Start. Dem Bericht zufolge sind die Offiziellen in Breda sehr daran interessiert, mit der City Football Group zu arbeiten.