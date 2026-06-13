So plant der BVB mit Couto

Borussia Dortmund hat Yan Couto (24) wohl noch nicht gänzlich abgeschrieben. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge trauen die Verantwortlichen dem rechten Außenbahnspieler weiterhin eine Zukunft in schwarz-gelb zu.

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Couto steht vor einer Leihe zu Como 1907, für deren Zeitraum der Champions League-Teilnehmer das vollständige Gehalt übernehmen wird. In Dortmund hofft man, dass der Brasilianer (vier Länderspiele) nach dem Gastspiel „als kompletter Spieler zurückkehren wird“. An der Strobelallee steht der 20-Millionen-Zugang bis 2030 unter Vertrag.