Bundesliga
So plant der BVB mit Couto
@Maxppp
Borussia Dortmund hat Yan Couto (24) wohl noch nicht gänzlich abgeschrieben. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge trauen die Verantwortlichen dem rechten Außenbahnspieler weiterhin eine Zukunft in schwarz-gelb zu.
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Couto steht vor einer Leihe zu Como 1907, für deren Zeitraum der Champions League-Teilnehmer das vollständige Gehalt übernehmen wird. In Dortmund hofft man, dass der Brasilianer (vier Länderspiele) nach dem Gastspiel „als kompletter Spieler zurückkehren wird“. An der Strobelallee steht der 20-Millionen-Zugang bis 2030 unter Vertrag.
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