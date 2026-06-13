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Bundesliga

So plant der BVB mit Couto

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Yan Couto bedankt sich @Maxppp

Borussia Dortmund hat Yan Couto (24) wohl noch nicht gänzlich abgeschrieben. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge trauen die Verantwortlichen dem rechten Außenbahnspieler weiterhin eine Zukunft in schwarz-gelb zu.

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Couto steht vor einer Leihe zu Como 1907, für deren Zeitraum der Champions League-Teilnehmer das vollständige Gehalt übernehmen wird. In Dortmund hofft man, dass der Brasilianer (vier Länderspiele) nach dem Gastspiel „als kompletter Spieler zurückkehren wird“. An der Strobelallee steht der 20-Millionen-Zugang bis 2030 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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