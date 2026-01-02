Arminia verkündet Telalovic-Leihe

Semir Telalovic wechselt innerhalb der zweiten Liga den Arbeitgeber. Arminia Bielfeld leiht den 26-jährigen Mittelstürmer bis zum Ende der Saison vom 1. FC Nürnberg aus. Zudem hat sich der DFB-Pokalfinalist eine Kaufoption über kolportierte 850.000 Euro gesichert.

„Semir Telalovic ist ein Spielertyp, der sehr gut in unser Anforderungsprofil passt und offensive Qualitäten mitbringt, von denen wir uns viel versprechen. Er ist dynamisch, zielstrebig und flexibel einsetzbar. Seine Torgefahr hat er in der 2. Bundesliga bereits unter Beweis gestellt“, freut sich Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel über die Verpflichtung. Telalovic selbst ergänzt: „Die Gespräche mit Michael Mutzel und Mitch Kniat haben mich sofort überzeugt. Mir gefällt die Art und Weise, wie Arminia auftritt und mit welcher Intensität die Mannschaft spielt. Mit der für mich vorgesehenen Rolle kann ich mich voll identifizieren.“