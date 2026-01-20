Freiburg trifft Ogbus-Entscheidung

Der SC Freiburg plant über den Winter hinaus mit Bruno Ogbus. Auf dem Neujahrsempfang des Bundesligisten sagte Sportvorstand Jochen Saier: „Ich denke eher, dass wir so zusammenbleiben.“ Er habe „eher das Gefühl, dass nichts mehr passiert“, so Saier.

Ogbus war eigentlich schon auf dem Sprung zum 1. FC Kaiserslautern. Da in der Abwehrzentrale der Breisgauer aber plötzlich Notstand herrschte, musste der 20-Jährige zuletzt zweimal von Beginn an ran – und überzeugte. „Er hat es zweimal 90 Minuten richtig gut gemacht“, sagte Saier.