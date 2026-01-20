Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Freiburg trifft Ogbus-Entscheidung

von Dominik Sandler
Julian Schuster nimmt seinen Schützling Bruno Ogbus in den Arm @Maxppp

Der SC Freiburg plant über den Winter hinaus mit Bruno Ogbus. Auf dem Neujahrsempfang des Bundesligisten sagte Sportvorstand Jochen Saier: „Ich denke eher, dass wir so zusammenbleiben.“ Er habe „eher das Gefühl, dass nichts mehr passiert“, so Saier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ogbus war eigentlich schon auf dem Sprung zum 1. FC Kaiserslautern. Da in der Abwehrzentrale der Breisgauer aber plötzlich Notstand herrschte, musste der 20-Jährige zuletzt zweimal von Beginn an ran – und überzeugte. „Er hat es zweimal 90 Minuten richtig gut gemacht“, sagte Saier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Kaiserslautern
Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Freiburg Logo SC Freiburg
Bruno Ifechukwu Ogbus Bruno Ifechukwu Ogbus
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert