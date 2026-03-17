Arsenal zu stark für Bayer | Blaswich ragt heraus

Mit Respekt aber ohne Angst in den Knochen startete die Werkself ins Auswärtsspiel beim FC Arsenal. Mit akkuratem Passspiel und dem Versuch, Torchancen herauszuspielen, verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand nach und nach mehr Sicherheit. Die Gunners agierten für ein Heimteam relativ verhalten, kamen aber durch Leandro Trossard (15.) zur ersten gefährlichen Möglichkeit. Janis Blaswich parierte jedoch glänzend gegen den Belgier.

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Im weiteren Verlauf verlagerten sich die Spielanteile zugunsten der Engländer. Leverkusen fiel es zudem schwer, die brandgefährlichen Ecken von Arsenal zu verhindern. In der 29. Minute musst Blaswich erneut gegen Trossard retten – diesmal mit einem Weltklassereflex. Der Druck auf das Bayer-Tor nahm stetig zu, bis Eberechi Eze (36.) mit einem Weitschuss zum 1:0 traf.

Ausgeglichene Partie

In Durchgang zwei mischten die Gäste wieder ordentlich mit. Der Bundesliga-Vertreter vermehrte die eigenen Ballbesitzanteile, Arsenal versuchte, über Umschaltmomente für die Entscheidung zu sorgen. Das gelang Declan Rice (63.) dann eine halbe Stunde vor Abpfiff.

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Anschließend ging Bayer mehr Risiko, Arsenal zog sich zurück. Dementsprechend anfällig wurde Leverkusen auch für Konter, was die Gunners zu nutzen wussten. In den zehn Minuten vor dem Ende der Partie plätscherte das Spiel nur noch vor sich hin. Am Ende setzte sich der FC Arsenal verdient mit 2:0 durch, die Werkself verkaufte sich aber teuer im Emirates Stadion.

Torfolge

1:0 Eberechi Eze (36.): Die Leverkusener bekommen den Ball nicht vor dem eigenen Strafraum geklärt. Die Kugel titscht hoch zu Eze, der aus der Drehung volley aus 18 Metern abzieht. Blaswich, der im Vorfeld mehrfach mit Glanzparaden auffiel, hat keine Chance und muss das Spielgerät aus dem Netz fischen.

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2:0 Declan Rice (63.): Erneut ist das Gegenpressing der Hausherren effektiv. Bayer bekommt den Ball nicht sauber hinten herausgespielt, einen Befreiungsschlag von Grimaldo fängt Rice ab. Anschließend marschiert der Spielmacher in Richtung Strafraum und wird dort nicht ausreichend bedrängt. Ein flacher, fester und platzierter Schuss des Nationalspielers findet den Weg an Blaswich vorbei.

Wer war euer Man of the Match beim Spiel FC Arsenal gegen Bayer Leverkusen? Janis Blaswich Ibrahim Maza Robert Andrich Declan Rice Eberechi Eze Piero Hincapié Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Noten für Leverkusen

Eingewechselt:

60‘ Malik Tillman (3,5) für Martin Terrier

60‘ Montrell Culbreath (3) für Ernest Poku

69‘ Patrik Schick (-) für Exequiel Palacios

83‘ Equi Fernández (-) für Robert Andrich