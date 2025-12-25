PSG sucht auf zwei Positionen

Paris St. Germain schließt Winterzugänge nicht kategorisch aus. Laut Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato halten die Verantwortlichen Ausschau nach Verstärkungen für die Abwehr und das Mittelfeld. Konkrete Namen sind zur Stunde nicht durchgesickert.

Lucas Beraldo (22) könnte PSG im Januar verlassen, dann bräuchte es einen passenden Ersatz. Zudem mussten die eigentlich für das Zentrum eingeplanten Warren Zaïre-Emery (19) und Senny Mayulu (19) zuletzt häufiger auf anderen Positionen ran. Die Augen offen hält Kaderplaner Luis Campos nach jungen, technisch versierten Spielern mit großem Entwicklungspotenzial.