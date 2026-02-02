Menü Suche
Engelns wechselt zur TSG

von Dominik Sandler - Quelle: tsg-hoffenheim.de
1 min.
Arthur im Duell mit Luis Engelns vom SC Paderborn @Maxppp

Wie erwartet schließt sich Mittelfeldspieler Luis Engelns der TSG Hoffenheim an. Der 18-Jährige kommt vom SC Paderborn nach Sinsheim und soll dort ans Profiteam herangeführt werden. Über die Modalitäten des Transfers macht Hoffenheim keine Angaben.

TSG Hoffenheim
„Er hat trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen im Profifußball gesammelt. Nun kann er hier den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, wichtige Spielzeit in der 3. Liga sammeln und sich an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen“, so der Technische Direktor Paul Pajduch über den Youngster.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
