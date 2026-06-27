DFB: Brisantes Kabinen-Thema enthüllt

Hat die deutsche Nationalmannschaft in puncto Physis einen Nachteil im Vergleich zu anderen Nationen? Zumindest beschäftigt dieser Sachverhalt angeblich einige Profis. Laut der ‚Bild‘ „war die körperliche Unterlegenheit unserer Mannschaft schon nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste in der Kabine ein Thema“.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Tenor: Ein Großteil der Mannschaft habe große Probleme, gegen physisch starke Spieler in den Zweikämpfen zu bestehen“, heißt es bei der Boulevardzeitung im Wortlaut, die sich dabei auf die jüngsten beiden Auftritte bei der Weltmeisterschaft bezieht. Gegen die Ivorer ging die DFB-Elf zwar noch mit 2:1 als Sieger vom Platz, musste sich Ecuador aber mit 1:2 geschlagen geben.

Nun trifft das Team von Julian Nagelsmann im Sechzehntelfinale mit Paraguay erneut auf eine physisch sehr präsente Mannschaft. Der Bundestrainer wünscht sich: „Körperlichkeit ist schwer zu trainieren. Wir müssen den Ball früher spielen, um Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Anlagen sind da

Die technischen Fähigkeiten bringen die DFB-Stars um Florian Wirtz (23), Jamal Musiala (23) und Kai Havertz (27) definitiv mit. Nun gilt es, dass die Offensivakteure in der K.o.-Runde endlich zur gewohnten Stärke finden und das Thema Körperlichkeit so selbst aus den Köpfen bekommen.