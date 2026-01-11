Winterwechsel: Leweling verkündet Entscheidung

Jamie Leweling (24) hegt laut eigener Aussage keinerlei Absicht, den VfB Stuttgart in naher Zukunft zu verlassen. „Die klassische Floskel ist 'ich will nicht gehen, ich will hier bleiben’ und das stimmt auch. Wir haben was vor hier als Mannschaft und ich auch noch. Es ist schön, Angebote zu bekommen, aber ich fühle mich hier wohl und spiele meinen Fußball. Man hat, glaube ich heute gesehen, dass mich das nicht beschäftigt“, verriet der Offensivspieler im Anschluss an den gestrigen 4:1-Sieg über Bayer Leverkusen gegenüber ‚Sky‘.

Auf Leweling hat es allen voran der AFC Bournemouth abgesehen, der nach einem Ersatz für den zu Manchester City abgewanderten Antoine Semenyo (26) fahndet. Ein erstes Angebot über 40 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler (vier Länderspiele) haben die Schwaben abgelehnt. Einen weiteren Vorstoß in diesem Januar kann sich der Premier League-Vertreter offenbar sparen.