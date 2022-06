Gent schielt auf ablösefreien Pantovic

Die KAA Gent hofft auf ein ablösefreies Schnäppchen aus der Bundesliga. Wie die belgische Tageszeitung ‚Nieuwsblad‘ berichtet, hoffen die Buffalos, Milos Pantovic (25) vom VfL Bochum zu verpflichten. Der Vertrag des Serben läuft Ende Juni aus. Eine Ablöse würde somit nicht fällig werden.

Pantovic durchlief die komplette Jugend des FC Bayern München, ehe es den Spielmacher nach Nordrhein-Westfalen zog. In der vergangenen Saison stieg der offensive Mittelfeldspieler mit dem VfL aus der zweiten Liga in die höchste deutsche Spielklasse auf. Mit vier Treffern und drei Vorlagen hatte der Rechtsfuß keinen unwesentlichen Anteil am Bochumer Klassenerhalt.