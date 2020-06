RB-Ansage im Upamecano-Poker – profitiert Bayern?

RB Leipzig will mit Dayot Upamecano nicht ins letzte Vertragsjahr gehen. Vereinschef Oliver Mintzlaff kündigt in der ‚Bild‘ an: „Eins können wir versichern: Dass wir ein ganz klares Verständnis mit ihm und seinem Berater haben, dass wir ihn nicht ablösefrei gehen lassen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2021 läuft Upamecanos Vertrag aus. Einen ablösefreien Abgang „können wir uns als Verein nicht leisten“, betont Mintzlaff, „somit gibt es noch zwei Optionen: Verlängern oder wechseln. Ich bin mir absolut sicher, dass wir relativ zügig wissen, in welche Richtung es geht.“

Ablösepoker mit Bayern?

Upamecano selbst könnte sich laut ‚Bild‘ aber auch vorstellen, ohne Verlängerung in die neue Saison zu gehen. Um eine Verpflichtung des französischen Innenverteidigers bemüht sich vor allem der FC Bayern. Zwischen den Parteien besteht nach FT-Infos grundsätzlich Einigkeit über eine Zusammenarbeit.

Im Weg steht die 58 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel, die dem Rekordmeister zu hoch ist. Mintzlaffs Aussagen könnten die Tür für einen Ablösepoker nun geöffnet haben: Verlängert Upamecano nicht, will RB ihn unbedingt verkaufen – und muss mit dem Preis deshalb womöglich runtergehen.