Bayern - Hoffenheim: So seht ihr das Bundesliga-Samstagsspiel live

Mit neun Punkten aus drei Spielen in der englischen Woche konnte der FC Bayern seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Zähler ausbauen. Nun muss die Mannschaft von Hansi Flick gegen Hoffenheim ran. Mit dem Tabellenelften der Bundesliga haben die Bayern noch eine Rechnung offen: In der Hinrunde siegten die Sinsheimer mit 4:1 gegen den Rekordmeister und sorgten damit für eine faustdicke Überraschung.

Bayern gegen Hoffenheim live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Münchnern und den Kraichgauern findet am heutigen Samstag, den 30. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 15:30 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Die Übertragung des Einzelspiels beginnt bereits um 15:15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2. Kommentator ist Wolff Fuss. Auch in der Sky-Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 könnt ihr die Partie sehen. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel zudem online über Sky Go streamen. Die ARD zeigt zudem im Rahmen der Sportschau ab 18 Uhr eine Zusammenfassung der Partie.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Hoffenheim weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.