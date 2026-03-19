BVB gelingt wichtige Vertragsverlängerung

Mit dem Fortschreiten der Spielzeit wird immer mehr ersichtlich, dass der Kader von Borussia Dortmund in der Abwehr auf Kante genäht ist. Mit dem sicheren Abgang von Niklas Süle (30) und dem möglicherweise bevorstehenden Wechsel von Nico Schlotterbeck (26) wird die Personalsituation noch übersichtlicher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einer, der von der schwierigen Lage sogar profitiert hat, ist Youngster Luca Reggiani, der in den vergangenen Wochen bei den Profis ausgeholfen und sich bewährt hat – erstes Bundesligator inklusive. Der Italiener soll Teil des großen Turnarounds bei den Schwarz-Gelben sein und einer von vielen jungen, hungrigen Spielern sein, die echte Dortmund-DNA verkörpern.

Der BVB macht daher Nägel mit Köpfen und hat sich nun laut ‚Sky‘ mit Reggiani auf einen neuen Vertrag geeinigt. Bis 2030 soll der Youngster gebunden werden, Sportdirektor Sebastian Kehl hatte seit Wochen mit der Spielerseite verhandelt, um möglichen Interessenten zuvorzukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Reggiani posiert bereits für Vereinsmedien

Wie der Bezahlsender berichtet, sind lediglich letzte Details zu klären, die Unterschrift wird zeitnah erfolgen. Am frühen Donnerstagnachmittag war Reggiani laut ‚Sky‘ auf dem Vereinsgelände in Brackel gesichtet worden, als er für Aufnahmen für das offizielle Verkündungsvideo posierte.

Der Innenverteidiger steht seit Sommer 2024 in Dortmund unter Vertrag und gehörte zunächst der U19 an. Im Februar dieses Jahres feierte der italienische U19-Nationalspieler dann sein Bundesligadebüt.