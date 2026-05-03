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2. Bundesliga

Ablösefreier Keeper für Lautern?

von Fabian Ley - Quelle: De Telegraaf
Sem Westerveld will den Ball abfangen @Maxppp

Schnappt sich der 1. FC Kaiserslautern einen neuen Torhüter zum Nulltarif? Einem Bericht von ‚De Telegraaf‘ zufolge zählen die Roten Teufel zu den Interessenten für Sem Westerveld, der derzeit an den niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht verliehen ist.

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Der 23-Jährige ist im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Stammklub AZ Alkmaar davon absehen will, die Option zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags zu ziehen. Neben Kaiserslautern sollen auch Athletic Bilbao und OH Leuven am in San Sebastián geborenen Schlussmann dran sein. Am Betzenberg könnte Westerveld in Konkurrenz mit Stammkeeper Julian Krahl (26) treten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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