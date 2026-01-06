Fünf sollen weg: HSV mistet aus

Der Hamburger SV hat in diesem Januar viel zu tun. In Damion Downs (21/FC Southampton) steht ein neuer Mittelstürmer quasi schon fest, Ex-Kapitän Jonas Meffert (31/Holstein Kiel) und Talent Raif Adam (20/SV Elversberg) sind genau wie Manager Stefan Kuntz schon weg. Und bei dem Trio wird es nicht bleiben.

Während der Wechsel von Torhüter Daniel Peretz (25) zum FC Southampton schon beschlossen scheint, bringt das ‚Hamburger Abendblatt‘ vier weitere potenzielle Abgänge ins Spiel. So haben auch Silvan Hefti (28), Emir Sahiti (27), Noah Katterbach (24) und Immanuel Pherai (24) keine Zukunft mehr bei den Rothosen.

Sahiti in die Wüste?

Der Zeitung zufolge befindet sich Hefti mit dem HSV in Gesprächen über eine Auflösung des bis 2028 datierten Vertrags, Interessenten für den Schweizer soll es geben. Diese gebe es auch bei Sahiti. Der Kosovare sei mehreren Vereinen angeboten worden, unter anderem ausgerechnet dem Lokalrivalen FC St. Pauli. Ein Wechsel ans Millerntor zeichne sich allerdings nicht ab, Sahiti würde gerne nach Saud-Arabien gehen.

Wie Sahiti und Hefit hat auch Katterbach keine Chance mehr, in Hamburg auf Spielzeit zu kommen. Der Bundesliga-Aufsteiger sucht nach einem neuen Linksverteidiger, der sich mit Miro Muheim (27) duellieren kann. Für Katterbach ist kein Platz mehr, er sucht einen neuen Verein.

Braunschweig auf der Suche

Aus dem Quartett darf sich Pherai die größte Hoffnung auf einen Verbleib machen. Der Zehner kam vor der Winterpause lediglich auf 25 Spielminuten, ein Abgang soll aber erst „bei einer wirklich lukrativen Anfrage“ in Frage kommen. Mit Pherai und Katterbach beschäftigt sich aktuell Zweitligist Eintracht Braunschweig.