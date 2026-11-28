Ismael Saibari (25) und Harry Kane (33) stehen dem FC Bayern monatelang nicht zur Verfügung. Spekuliert wird deshalb über möglichen Ersatz. Kürzlich wurde unter anderem Eric-Maxim Choupo-Moting (37) mit einer Rückkehr an die Säbener Straße in Verbindung gebracht.

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Der gebürtige Hamburger, der im Winter nach seinem Abschied von RB New York ablösefrei zu haben wäre, kann sich ein zweites Engagement in München vorstellen, titelt die ‚Bild‘. Im Podcast ‚Bayern Insider‘ heißt es konkret, dass Choupo-Moting einem Comeback für ein halbes Jahr offen gegenübersteht.

Schon von 2020 bis 2024 stürmte der Kameruner (76 Länderspiele) für den deutschen Rekordmeister, sammelte in der Zeit 38 Tore und 13 Vorlagen in 122 Pflichtspielen. Es wird sich zeigen, ob noch weitere Einsätze hinzukommen.

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Sollte der FC Bayern Eric-Maxim Choupo-Moting zurückholen? Ja, wäre eine super Lösung Nein, er wäre keine Verstärkung mehr Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Schlägt Bayern zu?

FCB-Sportvorstand Max Eberl sagte kürzlich angesprochen auf die Gerüchte: „Erstmal gucken wir, wie die Verletzten zurückkommen und sich unser Kader dann darstellt im Januar.“ Als weiterer Kandidat neben Choupo-Moting wird wird derweil Amine Gouiri (26) von Olympique Marseille gehandelt.