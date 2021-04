„Neue Lösungen“: Rangnick kein Thema in Leipzig?

Ralf Rangnick ist offenbar keine Option für den Trainer- respektive Sportdirektor-Posten bei RB Leipzig. Auf entsprechende Nachfrage der ‚Bild‘ erwidert Vorstandsboss Oliver Mintzlaff: „Ralf hat Großartiges für RB Leipzig geleistet und maßgeblichen Anteil an der sportlichen Entwicklung. Julian hat nun seit zwei Jahren daran nahtlos angeschlossen und den Verein weiterentwickelt und auf die nächste Stufe gebracht. Jetzt schauen wir nach vorn und beschäftigen uns mit neuen Lösungen.“

Für den Fall, dass Julian Nagelsmann den Schritt zum FC Bayern macht, habe man „einen klaren Plan“, so Mintzlaff weiter. Einen Rückschritt in der Entwicklung fürchte er angesichts des personellen Aderlasses nicht: „Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Veränderungen auf der Trainer,- Direktoren- und Spielerseite. Und wir sind jedes Jahr stärker zurückgekommen und konnten uns weiterentwickeln“, stellt Mintzlaff klar. Und er sei sich sicher, „dass wir wieder den nächsten Schritt machen.“