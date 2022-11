Real: Hazard-Abschied im Sommer „möglich“

Eden Hazard hat Stellung zu einem möglichen Abschied von Real Madrid bezogen. „Im Januar wird das unmöglich sein, denn ich habe hier meine Familie und liebe die Stadt. Aber im Sommer ist es möglich, dass ich gehe“, so der 31-Jährige im Interview mit der ‚Marca‘, „ich habe noch ein Jahr Vertrag und es ist die Entscheidung des Klubs. Wenn der Klub mir sagt, ‚Eden, danke für die vier Jahre, aber du musst gehen‘, habe ich das zu akzeptieren, denn es ist normal.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Belgier war im Sommer 2019 für 115 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Real gewechselt – eine Ablöse, die er nie rechtfertigen konnte. Auch in der aktuellen Saison ist Hazard größtenteils außen vor und stand in La Liga erst dreimal auf dem Platz. „Ich möchte gerne mehr spielen und zeigen, dass ich ein guter Spieler bin“, so der Routinier.