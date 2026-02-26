Kehrtwende um Zouma

Kurt Zouma ist auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber fündig geworden. Wie FT aus Frankreich erfuhr, hat sich der Innenverteidiger mit Al Wasl aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf eine Zusammenarbeit verständigt. Der bis zum Saisonende gültige Vertrag ist bereits unterschrieben worden.

Anfang des Monats stand Zouma kurz vor einem Engagement beim chinesischen Erstligisten Shandong Taishan, was letztendlich aber doch nicht zustande kam. Stattdessen geht es für den 31-jährigen Franzosen, der in seiner Karriere 247 Premier League- und 22 Champions League-Spiele absolvierte, nun in der Wüste weiter.