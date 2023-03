Neulinge & Rückkehrer: 18 Kandidaten für das DFB-Team

Tor

Manuel Neuer (FC Bayern) fällt aus, der formstarke Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) rückt dafür ins Tor. Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) wird beim Team bleiben. Um den Platz als Nummer drei duellieren sich Oliver Baumann, der mit TSG Hoffenheim im Abstiegskampf steckt, und Bernd Leno (FC Fulham). Beide standen nicht im WM-Kader.

Unter der Anzeige geht's weiter

Außenverteidigung

Das Leipziger Duo Lukas Klostermann und David Raum kam nach der WM nicht so richtig in Tritt. Zeitweise liefen ihnen sogar die Landsleute Benjamin Henrichs und Marcel Halstenberg den Rang ab. Beide sind somit quasi automatisch ein Thema für Hansi Flick. Bei Borussia Dortmund überzeugt aktuell Marius Wolf hinten rechts. Für den 27-Jährige wäre es die erste DFB-Nominierung. Werder Bremens Mitchell Weiser spielt eine Fabelsaison, liebäugelt aber aktuell mit einem Verbandswechsel hin zu Algerien. Für hinten links kommt auch Philipp Max als Rückkehrer in Frage. Der Winter-Wechsel zu Eintracht Frankfurt war für beide Seiten ein Volltreffer. WM-Fahrer Christian Günter (SC Freiburg) dürfte erneut nominiert werden.

Lese-Tipp

Löw liebäugelt mit Brasilien-Job

Innenverteidigung

Die Dortmunder Niklas Süle und Nico Schlotterbeck sowie Antonio Rüdiger (Real Madrid) haben ihre Plätze sicher, Matthias Ginter (SC Freiburg) ist der vierte Mann. Bei der WM durfte Armel Bella Kotchap (FC Southampton) reinschnuppern. Nun drängt sich mit Malick Thiaw (AC Mailand) ein anderer junger Innenverteidiger in seinem Verein auf. Moritz Jenz stabilisiert zudem seit Januar merklich die Abwehr von Schalke 04. Für beide wäre es die erste Einladung zur A-Nationalmannschaft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zentrales Mittelfeld

Da Ilkay Gündogan (Manchester City) in Erwartung seines ersten Kindes zu Hause bleibt, wird automatisch ein Platz frei. BVB-Sechser Emre Can, immerhin schon mit 37 A-Länderspielen dekoriert, ist ein heißer Rückkehr-Kandidat. Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) war vor der WM schonmal unter Flick dabei und verpasste den Zug nach Katar nur knapp. Gleiches gilt für Anton Stach (Mainz 05). Weitere Debüt-Kandidaten: Rani Khedira (Union Berlin) und Vitaly Janelt (FC Brentford).

Offensives Mittelfeld

Flick verzichtet vorerst auf Thomas Müller (FC Bayern), um jüngeren Spielern wie Vereinskollege Jamal Musiala und Kai Havertz (FC Chelsea) mehr Raum zur Entfaltung zu geben. Ausnahmetalent Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) kehrt nach seinem Kreuzbandriss zum DFB-Team zurück. Auch Marco Reus (Borussia Dortmund, verpasste die WM) erwähnte Flick lobend. Dessen Teamkollege Julian Brandt fällt verletzt aus. Zuvor war der Blondschopf in absoluter Topform und soll demnächst auch im DFB-Team mehr Einsätze erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angriff

Niclas Füllkrug (Werder Bremen) zeigte bei der WM als Joker, dass ein echter Mittelstürmer der Nationalmannschaft gut tut. Vorerst ist er nun die Nummer eins im Angriff. Als Alternative drängt sich aktuell Mërgim Berisha (FC Augsburg) auf. Der kantige 24-Jährige erfüllt das Jobprofil der klaren Neun. Anders als der variable, pfeilschnelle und immens kopfballstarke Kevin Schade. Beim FC Brentford ist der 21-Jährige bislang nur Joker. Aber vielleicht kommt er für diese Rolle ja auch beim DFB-Team schon in Frage.

So könnte Flicks 26-Mann-Kader aussehen

Tor: Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp, Oliver Baumann

Abwehr: Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter, Malick Thiaw, Marius Wolf, Benjamin Henrichs, David Raum, Christian Günter

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Florian Wirtz, Emre Can, Maximilian Arnold, Mario Götze, Marco Reus, Jonas Hofmann

Unter der Anzeige geht's weiter

Angriff: Kai Havertz, Niclas Füllkrug, Mërgim Berisha