Nach bösem Zusammenprall: Schalke gibt Verletzungsupdate

Der FC Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit auf Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi verzichten. Wie die Knappen bekanntgeben, hat sich ersterer beim Spiel gegen den 1. FC Köln am gestrigen Samstag (0:0) zwei Platzwunden an der Stirn zugezogen, während der marokkanische Nationalspieler eine Stirn-Platzwunde und einen Nasenbeinbruch erlitten hat.

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ℹ️ Update zu den Verletzungen von Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi Beide Spieler sind nach ihrem Zusammenprall beim Auswärtsspiel in Köln eingehend untersucht und behandelt worden. Unter der Anzeige geht's weiter October 25, 2026

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Beide Spieler waren in Kampf um den Ball, bei dem auch Kölns Said El Mala involviert war, in der Luft kollidiert und mussten in der Folge ausgewechselt werden. Über eine Rückkehr ins Team werde bei beiden individuell entschieden.