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Bundesliga

Nach bösem Zusammenprall: Schalke gibt Verletzungsupdate

von Martin Schmitz - Quelle: schalke04.de
1 min.
Soufiane El-Faouzi (l.) und Robin Gosens werden nach ihrem Zusammenstoß auf dem Feld behandelt. @Maxppp

Der FC Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit auf Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi verzichten. Wie die Knappen bekanntgeben, hat sich ersterer beim Spiel gegen den 1. FC Köln am gestrigen Samstag (0:0) zwei Platzwunden an der Stirn zugezogen, während der marokkanische Nationalspieler eine Stirn-Platzwunde und einen Nasenbeinbruch erlitten hat.

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Beide Spieler waren in Kampf um den Ball, bei dem auch Kölns Said El Mala involviert war, in der Luft kollidiert und mussten in der Folge ausgewechselt werden. Über eine Rückkehr ins Team werde bei beiden individuell entschieden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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