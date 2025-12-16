Nächster Rückschlag für ter Stegen

Marc-André ter Stegen (33) muss wohl einen weiteren bitteren Rückschlag verkraften. Laut dem katalanischen Radiosender ‚RAC1‘ wird nicht der DFB-Keeper, sondern Wojciech Szczesny (35) in der Copa del Rey beim Drittligisten CD Guadalajara am heutigen Dienstag (21 Uhr) die etatmäßige Nummer eins Joan García (24) vertreten. Ter Stegen sei damit in der Rangordnung nur noch als Nummer drei anzusehen.

Zuletzt wurde berichtet, der nach seiner Rückenverletzung genesene Kapitän könnte im Pokal sein Comeback feiern, da sich Szczesny zuletzt mit einer Magen-Darm-Grippe herumplagte. Trotzdem erhält der polnische Routinier nun offenbar den Vorzug. Für ter Stegen wäre es ein weiteres Signal, sich für seinen WM-Traum einen neuen Klub zu suchen. Der Ex-Gladbacher will aber jüngsten Berichten zufolge bei Barça bleiben.