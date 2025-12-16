Menü Suche
Kommentar
Copa del Rey

Nächster Rückschlag für ter Stegen

von Fabian Ley - Quelle: RAC1
1 min.
Hansi Flick zeigt Marc-André ter Stegen den Weg @Maxppp
Guadalajara Barcelona

Marc-André ter Stegen (33) muss wohl einen weiteren bitteren Rückschlag verkraften. Laut dem katalanischen Radiosender ‚RAC1‘ wird nicht der DFB-Keeper, sondern Wojciech Szczesny (35) in der Copa del Rey beim Drittligisten CD Guadalajara am heutigen Dienstag (21 Uhr) die etatmäßige Nummer eins Joan García (24) vertreten. Ter Stegen sei damit in der Rangordnung nur noch als Nummer drei anzusehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde berichtet, der nach seiner Rückenverletzung genesene Kapitän könnte im Pokal sein Comeback feiern, da sich Szczesny zuletzt mit einer Magen-Darm-Grippe herumplagte. Trotzdem erhält der polnische Routinier nun offenbar den Vorzug. Für ter Stegen wäre es ein weiteres Signal, sich für seinen WM-Traum einen neuen Klub zu suchen. Der Ex-Gladbacher will aber jüngsten Berichten zufolge bei Barça bleiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Copa del Rey
La Liga
Barcelona
Marc-André ter Stegen
Wojciech Szczęsny

Weitere Infos

Copa del Rey Copa del Rey
La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
Wojciech Szczęsny Wojciech Szczęsny
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert