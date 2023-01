Schalke: Reis erläutert Mollet-Verkauf – Optimismus bei Skarke

Thomas Reis hat den Verkauf von Florent Mollet (31) an den FC Nantes gewissermaßen bestätigt. Gegenüber der WAZ erläutert der Trainer von Schalke 04 den Transfer: „Manchmal sind es wirtschaftliche Gründe.“ Mollet wechselt für 1,5 Millionen Euro zurück nach Frankreich. Im Sommer war er für 500.000 Euro vom HSC Montpellier gekommen.

„Wir verlieren einen Kreativspieler, aber man muss immer zwei Seiten sehen“, so Reis weiter, „natürlich geht es für Schalke 04 um alles, aber bei Mollet hat man gemerkt, dass die Familie eine Rolle gespielt hat, dass sie vielleicht nicht mehr so glücklich war. Wir haben da alles versucht. Es wäre viel mehr dringewesen, aber manchmal gibt es Dinge, die leistungshindernd sind.“

Mollet kam im ersten Teil der Saison auf elf Einsätze und erzielte ein Tor. Durch seinen Verkauf hat S04 nun größeren Spielraum auf dem Transfermarkt. Bei Wunschspieler Tim Skarke (26) fand Königsblau bislang keine Einigung mit Union Berlin. Nun zeigt sich Reis aber optimistisch: „Wir wissen, dass er im Saft ist, dass er bei Union in der Vorbereitung Tore geschossen hat. Sein Zustand ist sehr gut.“

Skarkes Einsatz zu Schalkes Bundesliga-Restart am Samstag (15:30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt sei sogar „denkbar“. Unterdessen könnte Schalke noch einen weiteren neuen Spieler an Bord holen, so die ‚WAZ‘. Namen nennt die Lokalzeitung nicht.