Profivertrag für Gladbachs Bongard

Borussia Mönchengladbach hat Nachwuchsspieler Jordi Bongard mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-jährige Innenverteidiger bindet sich bis 2023 an die Fohlen. Für die Profis kam der 1,96 große Abwehrmann noch nicht zum Einsatz. Aktuell laboriert Bongard an einem Innenmeniskusriss im Knie.

„Die Verletzung ist extrem ärgerlich und unglücklich. Aber ich freue mich, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren und mich dann unter Trainer Heiko Vogel in der U23 beweisen zu können. Er hat in Bezug auf die Entscheidung, meinen Vertrag bei Borussia zu verlängern, eine große Rolle gespielt“, sagt Bongard.