Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Nächster Streitpunkt bei Nartey-Verlängerung

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Nikolas Nartey im VfB-Trikot @Maxppp

Der VfB Stuttgart muss sich für die anvisierte Vertragsverlängerung mit Nikolas Nartey strecken. ‚Sky‘ berichtet, dass beide Parteien finanziell noch weit auseinander liegen. Grund dafür sei ein Budget-Limit, das sich der VfB auch bei Erreichen der Champions League gesetzt habe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Narteys Vertrag im Schwabenland läuft im Sommer aus. Dem Bezahlsender zufolge diskutiert der Bundesligist aktuell darüber, ob dem 26-Jährigen ein Ein- oder Zweijahresvertrag angeboten werde. Der Wunsch des Spielers, so ist es zu vernehmen, ist derweil klar: Nartey, der in der laufenden Saison starke Leistungen zeigt, möchte seinen auslaufenden Kontrakt um zwei Jahre verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Nikolas Nartey

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Nikolas Nartey Nikolas Nartey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert