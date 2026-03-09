VfB: Nächster Streitpunkt bei Nartey-Verlängerung

Der VfB Stuttgart muss sich für die anvisierte Vertragsverlängerung mit Nikolas Nartey strecken. ‚Sky‘ berichtet, dass beide Parteien finanziell noch weit auseinander liegen. Grund dafür sei ein Budget-Limit, das sich der VfB auch bei Erreichen der Champions League gesetzt habe.

Narteys Vertrag im Schwabenland läuft im Sommer aus. Dem Bezahlsender zufolge diskutiert der Bundesligist aktuell darüber, ob dem 26-Jährigen ein Ein- oder Zweijahresvertrag angeboten werde. Der Wunsch des Spielers, so ist es zu vernehmen, ist derweil klar: Nartey, der in der laufenden Saison starke Leistungen zeigt, möchte seinen auslaufenden Kontrakt um zwei Jahre verlängern.