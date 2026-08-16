Ekomié will nur zum HSV

Jacques Ekomié (22) hat sich auf einen neuen Klub festgelegt. Wie FT aus Frankreich erfuhr, will der Linksverteidiger ausschließlich zum Hamburger SV wechseln, eine Verlängerung seines bis 2027 datierten Vertrags beim Angers SCO schließt er aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ligue 1-Vertreter fordert ein Jahr vor Vertragsende eine Entschädigung über sechs Millionen Euro. Nach FT-Infos könnten die Vereine bei einer Ablöse in Höhe von vier bis fünf Millionen Euro samt Boni übereinkommen.

Sollten die Klubs in diesem Sommer keine Einigung erzielen, besteht auch die Möglichkeit, dass Ekomié im Januar einen Vorvertrag an der Elbe unterschreibt und dann 2027 ablösefrei zum HSV wechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Schalke war dran

Der Nationalspieler von Gabun (21 Länderspiele) ist ein moderner Linksfuß, der als Energiebündel sowohl Stärken in der Defensive als auch Offensive mitbringt. Zwischenzeitlich beschäftigte sich unter anderem auch der FC Schalke mit Ekomié, die Königsblauen haben in Robin Gosens (32) aber schon Verstärkung für die linke Schiene an Bord geholt.