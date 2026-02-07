Hannover: Bleibt Noll länger?

Die Zukunft von Nahuel Noll wird sich wohl bald klären. Laut dem ‚kicker‘ sollen zeitnah die Gespräche zwischen Hannover 96 und der TSG Hoffenheim aufgenommen werden. Aktuell ist der Schlussmann von den Kraichgauern ausgeliehen.

Bei den Niedersachsen ist der 22-Jährige die unangefochtene Nummer eins. „Er hat in den letzten Spielen die gefährlichen Bälle gut gehalten, bislang eine konstante Saison gespielt“, zeigt sich Trainer Christian Titz mit dem Keeper zufrieden.