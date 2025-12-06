Menü Suche
Kommentar
Premier League

Rashford-Poker: Nächster Klub steigt ein

von Daniel del Federico - Quelle: Caught Offside
1 min.
Marcus Rashford feiert einen Treffer @Maxppp

Die Zukunft von Marcus Rashford beim FC Barcelona über die Saison hinaus bleibt weiterhin ungewiss. Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, soll Tottenham Hotspur mittlerweile sein Interesse am 28-Jährigen hinterlegt haben. Die Katalanen besitzen zwar eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro, allerdings ist unklar, ob sie diese Summe finanziell stemmen können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Spurs haben zwei weitere London-Klubs, der FC Chelsea und der FC Arsenal, Rashford auf dem Zettel. Paris St. Germain zeigt ebenfalls Interesse und wäre bereit, 50 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen. Der Engländer präsentiert sich in Barcelona von seiner besten Seite und steuerte in dieser Spielzeit bereits 13 Torbeteiligungen (sechs Tore, sieben Vorlagen) in 19 Partien bei. Zu Manchester United wird er aller Voraussicht nach nicht zurückkehren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
La Liga
Barcelona
Spurs
Man United
Arsenal
Chelsea
PSG
Marcus Rashford

Weitere Infos

Premier League Premier League
La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Man United Logo Manchester United FC
Arsenal Logo FC Arsenal
Chelsea Logo FC Chelsea
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marcus Rashford Marcus Rashford
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert