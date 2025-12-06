Rashford-Poker: Nächster Klub steigt ein

Die Zukunft von Marcus Rashford beim FC Barcelona über die Saison hinaus bleibt weiterhin ungewiss. Wie ‚Caught Offside‘ berichtet, soll Tottenham Hotspur mittlerweile sein Interesse am 28-Jährigen hinterlegt haben. Die Katalanen besitzen zwar eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro, allerdings ist unklar, ob sie diese Summe finanziell stemmen können.

Neben den Spurs haben zwei weitere London-Klubs, der FC Chelsea und der FC Arsenal, Rashford auf dem Zettel. Paris St. Germain zeigt ebenfalls Interesse und wäre bereit, 50 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen. Der Engländer präsentiert sich in Barcelona von seiner besten Seite und steuerte in dieser Spielzeit bereits 13 Torbeteiligungen (sechs Tore, sieben Vorlagen) in 19 Partien bei. Zu Manchester United wird er aller Voraussicht nach nicht zurückkehren.