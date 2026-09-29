Juve: Teures Missverständnis bald beendet?

Teun Koopmeiners hat bei Juventus Turin keine Zukunft mehr und soll abgegeben werden. Das berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘. Demnach soll im Januar ein neuer Verein für den Niederländer gefunden werden, den die Bianconeri vor zwei Jahren für satte 58 Millionen Euro von Atalanta Bergamo verpflichtet hatten. Der Sechser zeigte jedoch nur selten die Leistungen, die sich der italienische Traditionsklub von ihm erhofft hatte.

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Im Sommer waren dem Vernehmen nach bereits mehrere Klubs aus Italien und dem europäischen Ausland sowie Saudi-Arabien an dem 32-fachen niederländischen Nationalspieler interessiert. Zu einem Deal kam es nicht – vor allem, da Juventus kein Leihgeschäft anstrebte. Auch in diesem Winter ist das Ziel der endgültige Verkauf des 28-Jährigen, der noch bis 2029 unter Vertrag steht. Mindestens 25 Millionen Euro will die Alte Dame laut ‚Gazzetta‘ für Koopmeiners einstreichen.