DFB trifft Wagner-Entscheidung

Nach seiner Entlassung beim FC Augsburg gibt es für Sandro Wagner keine Rückkehr zur deutschen Nationalmannschaft. „Wir haben ein supertolles Trainerteam“, leitet DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei ‚Bild TV‘ ein und erklärt: „Ein halbes Jahr vor der WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht. Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer machen einen tollen Job, wir vertrauen auf ihre Expertise.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor der glücklosen Stippvisite in Augsburg assistierte Wagner zwischen 2023 und 2025 Julian Nagelsmann bei der A-Nationalmannschaft. Als Nachfolger wurde Benjamin Hübner bei der TSG Hoffenheim losgeeist.