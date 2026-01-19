Schalke 04: Sechs Antworten zum Dzeko-Deal

Klappt die Integration?

Schalke-Trainer Miron Muslic und Abwehrchef Nikola Katic (29) pflegen schon lange guten Kontakt zu Edin Dzeko und locken ihren bosnischen Landsmann nun nach Gelsenkirchen. Die Integration des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs dürfte also kein Problem darstellen. Nicht zuletzt, da Dzeko aus Wolfsburger Zeiten noch gut Deutsch spricht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kann Schalke sich Dzeko leisten?

Der klamme S04 arbeitet an einem wirtschaftlich risikoarmen Paket, das ohnehin die Grundbedingung für eine Dzeko-Verpflichtung wäre. Ginge es dem Spieler nur ums Geld, wäre Schalke nicht mal in der Verlosung. Der Red Bull-Klub Paris FC bietet schließlich mit. Klar ist: Sportchef Frank Baumann wird für Dzeko kein unkalkulierbares Risiko eingehen. Gut möglich, dass der Deal daher am Ende doch am Geld scheitert.

Beendet Dzeko die Torflaute?

S04 hat offensiv Ladehemmung. 22 Tore in 18 Spielen sind weniger als die Teams auf den Abstiegsplätzen der zweiten Liga erzielt haben. Dzeko traf bislang auf all seinen Stationen zuverlässig – außer zuletzt beim AC Florenz, den er daher nun im Winter verlassen darf. Schalkes aktuell konkurrenzloser Neuner Moussa Sylla (26) traf erst viermal.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wo hilft Dzeko noch?

Dzeko ist nicht nur ein Knipser, sondern dank seiner 1,93 Meter Körpergröße auch ein geeigneter Zielspieler. Schalke umgeht das Thema Spielaufbau gerne durch einen langen Ball – als Abnehmer wäre Dzeko als elitärer Kopfballspieler ein großes Upgrade zum wiederum schnelleren Sylla. Allein auf seine Größe ist Dzeko aber nicht zu reduzieren: Der Rechtsfuß kann auch mit dem Ball umgehen und schließt Angriffe daher nicht nur ab, sondern leitet sie gerne auch selbst ein oder bereitet Tore direkt vor.

Ist Dzeko fit genug?

In der vergangenen Saison spielte und traf Dzeko im Trikot von Fenerbahce noch regelmäßig. Seit seinem Wechsel zur Fiorentina im Sommer nahmen die Einsatzzeiten des 39-Jährigen aber immer weiter ab. In den vergangenen zehn Ligaspielen kam Dzeko nur zu einem 21-minütigen Einsatz, immerhin startete er aber regelmäßig in der Conference League. Zuletzt plagte ihn eine Fußprellung. Hinter der Fitness des Altmeisters stehen daher größere Fragzeichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wäre Edin Dzeko das fehlende Puzzleteil für den Aufstieg von Schalke 04? Ja, ein erfahrener Knipser fehlt noch Nein, er ist inzwischen zu alt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Wo drohen sonst noch Probleme?

Und genau das sollte auch mit Blick auf Schalkes Prunkstück für Sorgenfalten sorgen. Gerade einmal zehn Gegentore sind der mit Abstand beste Wert der zweiten Liga. Schalke spielt ultra-intensiv, liegt in der Kategorie meiste Sprints ganz vorne in der Liga. Dzeko kann das mit seinen 39 Jahren naturgemäß nicht mehr über 90 Minuten leisten. Und Schalkes starke Verteidigung beginnt bekanntlich ganz vorne.