Nächster Leihklub für Ex-Bremer Chong?

Tahith Chong von Manchester United zieht es offenbar zu Birmingham City. Der englische Zweitligist steht einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge kurz vor der Verpflichtung des 21-jährigen Offensivspielers. In der vergangenen Saison war Chong bereits in der Hinrunde an Werder Bremen und in der Rückrunde an den FC Brügge ausgeliehen.

Bei den Red Devils steht der 1,85 Meter große Flügelspieler noch bis 2022 unter Vertrag. Während seines Aufenthalts in der Bundesliga wusste Chong nicht zu überzeugen. Auch in Belgien kam er nicht über drei Assists in sieben Spielen hinaus. Nun soll er in der anstehenden Spielzeit in Birmingham neue Impulse setzen.