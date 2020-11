Deutschland - Ukraine: So könnt ihr das Länderspiel live sehen

Nach dem gelungenen Test beim 1:0-Sieg über Tschechien steht für die deutsche Nationalmannschaft nun das erste Pflichtspiel der Länderspielpause an. In der UEFA Nations League trifft die DFB-Auswahl auf die Ukraine. Es ist der fünfte und damit vorletzte Spieltag des Wettbewerbs. Beide Teams stehen in ihrer Gruppe derzeit punktgleich auf den Plätzen zwei und drei, wobei Deutschland über das bessre Torverhältnis verfügt.

Länderspiel live im TV und im Live-Stream

Das Duell der Nationalmannschaften findet am Samstag, den 14. November statt. Der Anstoß ist planmäßig um 20:45 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie kostenlos im Free-TV. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr. Fans ohne TV-Anschluss können die Partie auch online verfolgen. Auf seiner Website (zdf.de) überträgt der Sender die Partie im Live-Stream.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell der beiden Nationalmannschaften weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.