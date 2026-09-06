BVB: Books Krisenmanagement zeigt Wirkung

Nach seinen zuletzt öffentlich geäußerten Wechselgedanken lieferte Fábio Silva (24) beim 3:2-Sieg von Borussia Dortmund als Einwechselspieler eine Topleistung ab und war ein Garant für den Erfolg. Sportdirektor Ole Book zeigte sich nach Spielschluss in der Mixed Zone erfreut: „Schon in der letzten Woche war er sehr, sehr positiv im Training.“ Der Portugiese sei mit seiner Enttäuschung über seine Rolle als Guirassy-Backup gut umgegangen. Wichtig sei gewesen, dass „alle Seiten irgendwo noch einen Schritt aufeinander zugehen und er dann auf dem Platz diese Impulse und die Leistung zeigt, dann ist das ein sehr, sehr guter Schritt für alle im Verein“.

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Abseits der öffentlichen Einnordung durch Trainer Niko Kovac habe es in den vergangenen Wochen mehrere Treffen zwischen dem Stürmer und den BVB-Bossen gegeben. Book: „Wir haben viele intensive, sehr offene und ehrliche Gespräche geführt. Auch das gehört einfach zum Zusammenarbeiten und Zusammenleben in einer Gruppe dazu.“ Klubintern heißt es, es habe ein Umdenken bei Silva gegeben, der nun den Kampf annimmt. Auch Kovac ist zufrieden, erklärte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: „Heute war es ein überragendes Spiel. Ich hoffe, dass Fábio da viel Kraft herausziehen kann und so weitermacht.“