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Serie A

Simeone im Sommer weg?

von Tom Kunze - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Giovanni Simeone nach einem Tor @Maxppp

Giovanni Simeone könnte Italien im kommenden Sommer verlassen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat River Plate die Fühler nach dem 30-jährigen Argentinier ausgestreckt. Der argentinische Traditionsklub plane, den Mittelstürmer nach der Saison zurück in sein Heimatland zu lotsen.

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Simeone geht erst seit dem vergangenen Sommer für den FC Turin auf Torejagd und konnte bislang acht Torbeteiligungen (sieben Tore, ein Assist) in 23 Serie A-Einsätzen verbuchen. Der Sohn von Atlético Madrid-Trainer Diego Simeone ist derzeit von der SSC Neapel an die Turiner verliehen. Teil des Deals ist eine sechs Millionen Euro hohe Kaufklausel, die unter bestimmten Bedindungen verpflichtend wird. Mit wem sich River Plate an den Verhandlungstisch setzen müsste, ist also noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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