Bundesliga-Flirt Altimira vor Blitz-Transfer?

Sergi Altimira könnte Betis Sevilla doch noch verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, verhandelt Galatasaray mit den Andalusiern über einen Transfer des Mittelfeldspielers. Der Transfer-Insider geht jedoch davon aus, dass eine Einigung nur schwer zu erreichen sein wird. Schließlich soll Betis im Januar bereits drei Angebote für Altimira abgelehnt haben.

Auch Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wurden jüngst mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht. Ein Transfer wird in beiden Fällen nicht mehr zustande kommen, schließlich ist das Transferfenster in Deutschland bereits geschlossen. Anders in der Türkei, wo Teams noch bis zum kommenden Freitag neue Spieler registrieren können. Viel Zeit bleibt Gala dennoch nicht mehr, um Betis von einem Verkauf zu überzeugen.