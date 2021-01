Tottenham - Liverpool: So seht ihr das Premier League-Topspiel live

Für den FC Liverpool geht es im Duell mit Tottenham Hotspur um Wiedergutmachung: Seit dem 7:0-Kantersieg gegen Crystal Palace Mitte Dezember konnten die Reds in der Liga nicht mehr gewinnen. In der Tabelle stürzte der amtierende Meister auf Platz vier ab. Die Spurs, die ihrerseits seit vier Premier League-Partien ungeschlagen sind, können mit einem Sieg ebenfalls an Liverpool vorbeiziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tottenham gegen Liverpool live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Spurs und den Reds findet am heutigen Donnerstag, den 28. Januar statt. Der Anstoß ist planmäßig um 21 Uhr. Der Bezahlsender Sky zeigt die Partie live. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr auf Sky Sport UHD. Kommentator der Begegnung ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel zudem online über Sky Go streamen. Im Free-TV wird die Partie nicht übertragen.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Tottenham und Liverpool weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.